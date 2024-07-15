15 Temmuz şehidi Serdar Gökbayrak kabri başında anıldı

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde Şehit Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak için Sakarya'da bir dizi anma programı gerçekleştirildi.

İstanbul'da görev yapan ve 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit düşen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli olan Polis Memuru Serdar Gökbayrak vefatının 8. yılında kabri başında anıldı.

Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "15 Temmuz şehidimiz Serdar Gökbayrak'ın kabri başındayız. Okunan Kur'an'a, edilen dualara hep bir ağızdan amin diyor, vatan için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.