FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi, 10'uncu yıldönümünde de unutulmadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drone gösterisi yapıldı.

ŞEHİTLER İSTANBUL'UN SİMGELERİNE YANSITILDI

Galata ve Kız Kuleleri'nde gösterilerde 15 Temmuz Destanı yapay zeka videolarıyla anlatıldı, 251 şehidin resimleri yansıtıldı. Vatandaşlar gösteriyi hayranlıkla izledi.

DRON GÖSTERİSİ HAYRAN BIRAKTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise görkemli bir dron gösterisine sahne oldu. Köprü üzerine dronlar tarafından 15 Temmuz'un simgeleri yansıtıldı.

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