Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drone gösterisi!
Giriş Tarihi: 15.07.2026 23:10

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drone gösterisi!

15 Temmuz'un 10'uncu yıldönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görkemli bir ışıklı drone gösterisine tanık oldu.

Semih KARA Semih KARA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde drone gösterisi!
  • ABONE OL

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi, 10'uncu yıldönümünde de unutulmadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drone gösterisi yapıldı.

ŞEHİTLER İSTANBUL'UN SİMGELERİNE YANSITILDI

Galata ve Kız Kuleleri'nde gösterilerde 15 Temmuz Destanı yapay zeka videolarıyla anlatıldı, 251 şehidin resimleri yansıtıldı. Vatandaşlar gösteriyi hayranlıkla izledi.

DRON GÖSTERİSİ HAYRAN BIRAKTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise görkemli bir dron gösterisine sahne oldu. Köprü üzerine dronlar tarafından 15 Temmuz'un simgeleri yansıtıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#15 TEMMUZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drone gösterisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA