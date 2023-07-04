Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı kavga: Yere düştükten sonra...
Giriş Tarihi: 4.7.2023 15:54

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı kavga: Yere düştükten sonra...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında iki grup trafikte tartışmaya başladı. Tartışma sırasında taraflardan biri silah çekti. Araya girenlerin ayırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde silahlı kavga: Yere düştükten sonra...

Olay 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı O-1 karayolu üzerinde Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışıp araçlarından inen kişiler kavga etmeye başladı. Bu sırada silah çeken kişiyi araya giren vatandaşlar engellemeye çalıştı. Yaşanan olay trafikte seyreden bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde silahlı kişiye engel olmaya çalışan motosikletliler ve bir kadın görülüyor. Silahlı kişiye engel olmak isteyen kadının yere düştükten sonra kalkıp, elinde silah olan kişiye engel olmaya çaıştığı anşlar da görüntülerde görülüyor.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı kavga: Yere düştükten sonra...
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