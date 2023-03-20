15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki bakım çalışması dron ile görüntülendi

Bir işçi çelik halatların üzerinde beklerken, diğeri halatlara bağlanan özel dağcı ekipmanları ile sarkarak ışıkların kablo sistemlerini düzenlediği görüldü. Çalışmalar çerçevesinde daha önce tespit edilen düzgün çalışmayan aydınlatmalar veya aydınlatmaya bağlı kablo sistemleri yenileri ile değiştiriliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel günlerde farklı renkle ışıklandırılarak güzel bir görüntüye kavuşuyor.