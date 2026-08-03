15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asırlık gece düzenlemesi: 3 gece trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği
, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
'nün 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında; Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası' istikametine 3 gece trafiğe kapatılacağını duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 'Asırlık Gece' isimli belgesel dizi projesi kapsamında; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Bu kapsamda, çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3-4 ve 5 Ağustos'ta 01.00-05.00 saatlerinde köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Bu sürede sürücülerin alternatif güzergahlara yönlendirileceği belirtilerek, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken, bu tarih ve saatleri dikkate almaları yönünde uyarıda bulunuldu.