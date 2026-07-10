15 Temmuz şehitleri için hatim indirildi dualar edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında İstanbul Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde tüm yurtta birçok etkinlik düzenlenmeye başladı. 10-17 Temmuz tarihleri arasında kentin farklı noktalarında dini, kültürel ve sosyal içerikli çok sayıda etkinlik düzenlenerek darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler anılacak, gazilerin mücadelesi aktarılacak.

Anma programlarının ilki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapıldı. Ayasofya Camisi'nin ibadete açılışının yıldönümünde "Kutlu Mabed Kutlu Vefa" programı düzenlendi. 253 şehit anısına 253 hafız ile hatim okundu ve dualar edildi. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Vali Yardımcıları Mehmet Sülün ve Ünal Kılıçaraslan, İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve İsa Mesih Şahin, Tümgeneral Hakan Tunç, İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncer, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç katıldı.

İSMAİL HAKKI TURUNÇ, "BİZE BU TOPRAKLARI VATAN KILAN ECDADIMIZA VE ŞEHİTLERİMİZE BİZE BIRAKTIKLARI VATANA SAHİP ÇIKMA SÖZÜ VERİYORUZ"

Program sonrası basın mensuplarına açıklama yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç "Bugün Ayasofya'da cuma namazını, daha önce sayın müftümüzü ziyaret etmek suretiyle 15 Temmuz'da şehit olan 253 şehidimiz anısına ve bu toprakları bize vatan kılan ve emanet bırakan ecdadımızın rahmetli olanların anısına burada hatim programını icra ettik. Hafızlarımızın okudukları 253 hatmi, sayın müftümüzün duasıyla taçlandırmış olduk. Şunu ifade ediyoruz, gerek bize bu toprakları vatan kılan ecdadımıza, onların bize bıraktığı emanete sahip çıkma sözünü her zaman olduğu gibi veriyoruz ve 15 Temmuz'da da o söze sadık kalan ve seve seve tüm sevdiklerini geride bırakarak hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. Her zaman onları unutmadığımızı, onların bize bıraktığı emaneti korumak adına yeri ve zamanı geldiğinde biz de şehit olma arzusunda olduğumuzu ifade ediyoruz. Ne mutlu ki şehadet ruhuyla vatanına, milletine, bayrağına ve bizim geleceğimize yönelik değerlere sahip çıkan bu milletin evlatlarına. Biz bu toprakları, bu devleti, bu bayrağı bir miras olarak değil bir emanet olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizim kültürümüze emanete sahip çıkmak inanan bir insanın en önemli özelliklerinden birisidir. O anlayışta olan milyonlarca insan Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum, hepinizi meydanlara çağırıyorum' denildiğinde seve seve tüm sevdiklerini geride bırakarak meydanlara çıkan insanlardan 253 şehidimiz, 2 bin 700'e yakın 15 Temmuz'da gazimiz oldu. Dolaştığım şehit aileleri ve gazilerden, şehit annelerinden, şehit babalarından 'bir evladım şehit oldu ama yine bir kalkışma olsun aynı anlayışla, aynı duygularla üç çocuğum var üçünü de gönderirim, şehit olsunlar hiç üzülmem. Beş çocuğum var, beşini gönderirim hiç üzülmem' diyen anneleri, babaları ziyaret ettiğimde onlarla gurur duydum. Ne mutlu ki bu milletin bir evladıyız, ne mutlu ki devleti bir miras olarak değil bir emanet olarak gören, ne mutlu ki bayrağı bir bez parçası olarak değil bir emanet olarak ve özgürlüğümüzü sembol olarak gören bir anlayışa sahibiz. Bu milletin bir ferdi olmaktan ben de sizler gibi gurur duyuyorum. İnşallah bize bırakılan emaneti ömrümüzün sonuna kadar en güzel şekilde koruyacağız" dedi.

İstanbul Valiliği başta olmak üzere İstanbul protokolü , şehit aileleri ve gazilerde katıldı. Hatim ve Cuma namazı sonrasında Ayasofya meydanında vatandaşlara 15 Temmuz şehitleri adına lokma, etli pilav ve çeşitli ikramlarda bulunuldu