15 Temmuz tatil mi 2022, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz Kurban Bayramı tatili ile birleşecek mi? Milli ba

15 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Kurban Bayramı tatili 12 Temmuz salı günü bitiyor. 15 Temmuz sonrası hafta sonu olduğu için 9 gün olacak mı soruları yöneltilmekte. Bunun hakkında henüz bir bilgi mevcut değildir.