15 Temmuz tatil mi 2022, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz Kurban Bayramı tatili ile birleşecek mi? Milli ba

15 Temmuz tatil mi sorusu soruluyor. Kurban Bayramı 12 Temmuz günü sonlanırken hafta sonu ile birleşir mi birleşmez mi sorusu iyice gündemi meşgul ediyor. Tatili dönemine girilmişken birçok vatandaş Kurban Bayramı'nın birleşmesini bekliyor. 15 Temmuz tatil mi sorusunun cevabı haberimizde.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü tatil mi sorusunun cevabı evettir. 2016 askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için genel resmi tatili günü ilan edildi.
Yılbaşı: 1 Ocak cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs pazartesi - çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz cumartesi - salı
Demokrasi ve Birlik Günü: 15 Temmuz cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim cumartesi