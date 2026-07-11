15 Temmuz’a “tiyatro” diyen CHP'li Aktaş'a şehit aileleri ve gaziler tepki gösterdi

15 TEMMUZ DERNEĞİ: MÜCADELE ASLA UNUTULMAMALI

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da yaptığı açıklamada, tüm şehit ve gazilerin haklarını hem hukuki yollarla hem de kamuoyu nezdinde savunmanın kendi sorumlulukları olduğunu söyledi.

15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra terörle mücadelede ve yurt dışında görevleri sırasında şehit olanlar ile gazilerin ailelerinin ortak acıları paylaştığını ifade eden Turunç, darbe girişimine karşı verilen mücadelenin asla unutulmaması gerektiğini belirtti.

Turunç, Aktaş'ın 15 Temmuz'a ilişkin kullandığı ifadeleri kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik hukuk düzeni içinde yoluna devam edecektir. Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.