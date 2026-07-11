15 Temmuz’a “tiyatro” diyen CHP'li Aktaş'a şehit aileleri ve gaziler tepki gösterdi

Bahçelievler Belediye Meclis 1. Başkan Vekili CHP'li Nazife Aktaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullanması, şehit aileleri ve gazilerin tepkisine neden oldu.
Şehit aileleri ve gazilerden oluşan grup, Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek söz konusu ifadeleri protesto etti.
BELEDİYE BAŞKANI BAHADIR'DAN SERT TEPKİ
Programda açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Meclis'te daha önce Madımak ve Başbağlar olaylarının anıldığını, ancak 15 Temmuz şehitlerinin anılmadığını belirtti.
CHP'li Meclis Başkan Vekili Nazife Aktaş'ın 15 Temmuz hain darbe girişimi için "tiyatro" ifadesini kullandığını söyleyen Bahadır, CHP'li Meclis Üyesi Gencay Özkan'ın da "Bahçelievler'de 15 Temmuz şehitleri varmış." sözleriyle alaycı bir tutum sergilediğini ifade etti.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK
Bahadır, kullanılan ifadelerin 15 Temmuz şehitlerini, gazileri ve ailelerini derinden incittiğini belirterek, darbe girişiminde hayatını kaybeden kahramanların aziz hatırasına herkesin saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.
Başkan Hakan Bahadır, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyen CHP'li Meclis Üyesi Nazife Aktaş hakkında hem kendilerinin hem 15 Temmuz Derneği'nin hem de şehit ailelerinin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Bahadır ayrıca, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a çağrıda bulunarak Aktaş ve CHP'li Meclis Üyesi Gencay Özkan'ın görevlerinden alınmasını istedi.
15 TEMMUZ DERNEĞİ: MÜCADELE ASLA UNUTULMAMALI
15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da yaptığı açıklamada, tüm şehit ve gazilerin haklarını hem hukuki yollarla hem de kamuoyu nezdinde savunmanın kendi sorumlulukları olduğunu söyledi.
15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra terörle mücadelede ve yurt dışında görevleri sırasında şehit olanlar ile gazilerin ailelerinin ortak acıları paylaştığını ifade eden Turunç, darbe girişimine karşı verilen mücadelenin asla unutulmaması gerektiğini belirtti.
Turunç, Aktaş'ın 15 Temmuz'a ilişkin kullandığı ifadeleri kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik hukuk düzeni içinde yoluna devam edecektir. Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'
15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın annesi Muhteber Ayabak ise Aktaş'ın konuştuğu görüntüleri sosyal medyada gördüğünü ve birkaç gündür uyuyamadığını söyledi.
Ayabak, "Ben 17 yaşındaki evladımı boşuna mı şehit verdim? Bana bunu ispatlayacak. Aksi halde hem İBB'deki hem de Belediye Meclisi'ndeki kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağım." dedi.
Şehit Mehmet Karaaslan'ın eşi Sevda Karaaslan da söz konusu kişilere hakkını helal etmediğini belirterek, kendilerinden özür beklediklerini ifade etti.
BİR KİŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Basın açıklamasının ardından şehit ve gazi yakınlarından bazıları Bahçelievler Belediye Meclisi'nin bulunduğu salona giderek çeşitli sloganlar attı. Bu sırada bir kişi fenalaşarak sinir krizi geçirdi.