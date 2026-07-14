15 Temmuz’da metrobüsler FSM’den geçecek

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda uygulanacak düzenleme kapsamında 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar tüm metrobüsler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü güzergahını kullanacak.

ÜSKÜDAR'DAKİ DURAKLAR KAPALI OLACAK

Metrobüsler Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında FSM Köprüsü üzerinden hizmet verecek; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları kapalı olacak. Söğütlüçeşme'den hareket eden metrobüsler, FSM Köprüsü üzerinden Zincirlikuyu'ya ulaşarak yolculuklarına buradan devam edecek.