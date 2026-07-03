15 Temmuz’un 10’uncu yılında anlamlı vefa: 81 ilden gelen emanetler aynı kazanda kaynadı

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı zaferinin üzerinden geçen 10 yılda, kahraman şehitlerimizin aziz hatıraları kalplerde yaşatılmaya devam ediyor. Anma programları kapsamında, 15 Temmuz Derneği genel merkezinin bahçesinde bir araya gelen şehit eşleri ve çocukları, anlamlı bir vefa örneği sergiledi. Türkiye'nin dört bir yanındaki şehit ailelerinin gönderdiği erzakların tek bir kazanda buluştuğu etkinlikte, Muharrem ayının bereket ve kardeşlik ruhu 15 Temmuz destanıyla harmanlandı. Dualar eşliğinde pişen aşureler, Cuma namazının ardından Ankara Hacı Bayram Veli Camii ile İstanbul'daki Hz. Ali, Eyüp Sultan ve Şüheda camilerinde halka ikram edilerek milli birliğin sembolü oldu.

'BU AŞURE MİLLİ BİRLİĞİMİZİN BİR SEMBOLÜDÜR'

Etkinlikte konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, derneğin 10 yıldır şehit aileleri ve gaziler için yürüttüğü çalışmalara değinerek şu ifadeleri kullandı: "Muharrem ayı münasebetiyle, kültürümüzde var olan aşure gününde tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi hatırlamak adına bu programı düzenledik. İstanbul ve Ankara'da dağıtılan bu aşureler, tüm şehitlerimizin anısına ve bu toprakları bize vatan kılan ecdadımızı hatırlatmak adınadır. 15 Temmuz'da binlerce insanımız, kalbindeki vatan sevgisiyle meydanlara çıkarak bu hain emperyal darbe girişimini önlemişti. Gelecek nesillere bu tarihi süreci anlatmak adına her yıl bir dizi program düzenliyoruz. 81 ilden şehit ailelerimizin katkısıyla yapılan bu aşureler, milli birliğimizin ve bütünlüğümüzün bir sembolü olarak tarihe not düşülecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak özgürlüğümüze gölge düşürmeden, tarih sahnesinde her zaman ön sıralarda yer alarak yolumuza devam edeceğiz."

KADINLARIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE YARINLARA İZ BIRAKACAK

15 Temmuz Şehidi Murat Naiboğlu'nun eşi ve 15 Temmuz Derneği Şüheda Kadın Yapılanması Başkanı Gülsüm Yağcı, 10'uncu yılda güçlü bir vizyonla yola çıktıklarını belirterek, "15 Temmuz'un 10'uncu yılında, şehitlerimizin bizlere emanet ettiği değerlere sahip çıkmak amacıyla Şüheda Kadın Yapılanması olarak çalışmalarımıza büyük bir heyecanla başladık. İlk etkinliğimiz olan bu aşure programı, vefa ve dayanışmamızın bir göstergesidir. Yapılanmamız, başta şehit aileleri olmak üzere tüm kadınların dayanışmasını güçlendirmeyi ve milli değerlerimizi gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan bir gönüllülük hareketidir. Bizler şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı toplumsal birliğin en güçlü teminatı olarak görüyoruz. Kadınların merhameti, fedakarlığı ve üretkenliğiyle sadece bugüne değil, yarınlara da iz bırakacak projeler gerçekleştireceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

ÇANAKKALE'DEN 15 TEMMUZ'A UZANAN GENÇLİK RUHU

15 Temmuz Derneği Gençlik Başkanı Muhammed Ömer Tüncel ise gençlerin yazdığı bu destanın asla unutulmayacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Şehitlerimizi yad etmek ve emanetlerine sahip çıkmak için gençlik faaliyetlerimizi derneğimizin çatısı altında sürdüreceğiz. Bizim Şüheda Gençlik Yapılanmamız aslında bir ruhun devamıdır, Çanakkale ruhunun, 15 Temmuz ruhunun birer yansımasıdır. En yakın tarihte gençlerimizin meydanlarda yazdığı bir destan, bir 15 Temmuz gerçeği var. Bu motivasyonla çalışıyoruz. Muharrem ayında gerçekleştirdiğimiz bu programa, 81 ildeki şehit ailelerimiz kendi erzaklarını gönderdi. Burada aynı kazanda kaynayan erzakları milletimizle buluşturarak şehitlerimizi hep birlikte dualarla yad ediyoruz."