15 Temmuz’un demokrasi mücadelesi Azerbaycan’da anlatıldı

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, 15 Temmuz gecesi Türk halkının gösterdiği direniş ruhunun Azerbaycan'da da yürekten hissedildiğini vurguladı. Akgün, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlikteliğin tarihsel köklere dayandığını belirterek bu kardeşliğin gelecek nesillere aktarılacağını ifade etti.

KAMU DİPLOMASİSİ VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Programın açılış konuşmasını yapan UID Azerbaycan Bölge Başkanı Cengiz Aygör, UID'in kamu diplomasisi alanındaki faaliyetlerine değinerek Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda daha da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

'BU MİLLET EN SEVDİKLERİNİ VATAN İÇİN FEDA EDER'

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Türk milletinin bayrağı özgürlüğün simgesi olarak gördüğünü ve gerektiğinde en sevdiklerini feda edebildiğini söyledi. Turunç, 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkan vatandaşların, devleti ve milli iradeyi korumak için canlarını ortaya koyduğunu vurguladı.

'10 ÇOCUĞUM OLSA 10'UNU DA GÖNDERİRİM'

Şehit ve gazi ailelerine yapılan ziyaretlerden örnekler paylaşan Turunç, bir şehit yakınının sözlerinin milletin ruhunu en iyi şekilde yansıttığını belirterek, "Bu darbe girişimi yeniden yaşansa 10 çocuğum olsa 10'unu da sokağa gönderirim" ifadesini aktardı.

ŞEHİT EŞİNDEN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Turunç, bir şehit eşinin kendilerine verdiği cevabın hafızalara kazındığını belirterek şu sözleri paylaştı: "Allah bana şehit eşi olmayı nasip etti. Bana şehitlik makamından daha kutsal ve büyük ne verebilirsiniz?"

Bakü'de düzenlenen etkinliğe; Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Turganer, şehit ve gazi aileleri ile çeşitli sektörlerden yaklaşık 150 iş insanı katıldı.