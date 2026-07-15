15 Temmuzun unutulmaz kahramanına ziyaretçi akını

Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu Beldesinde bulunan şehitlikteki kabri sabah saatlerinden itibaren yoğun bir ziyarete sahne oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler yanında gurbetçilerde kahramanın kabrini ziyaret ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan kahraman şehit Ömer Halisdemir'in kabrine gelenler kabri başında Kur-an-ı Kerim okuyarak dualar ediyorlar. Hain darbe girişiminin ardından her yıl düzenlenen etkinliklerle anılan Niğdeli Şehit As. Baş. Çavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek isteyenlere Niğde'de belediyesi de ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Her saat başı düzenlenen otobüs seferleri saat 17:00 ye kadar devam edecek.

Kahraman şehidi ziyaret etmek için Konya'nın Ereğli İlçesinden gelen Kıbrıs Gazisi 76 yağındaki Mehmet Karaaslan " Kıbrıs'ta vatan için savaştık. Şimdi olsa yine savaşırız. Ömer Halisdemir gibi bir kahramanı ziyarete geldik. Mekanı cennet olsun" dedi. Babası ile Kayseri'den gelen Ömer 8 yaşındaki Ömer Ağırtopçu'da, babası ile birlikte Ömer Halisdemir'i ziyarete geldiklerini belirterek, " Kahramanı ziyarete geldik. Ömer Halisdemir denince aklıma kahramanlık geliyor " dedi.