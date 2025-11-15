1.5 ton skunk ele geçirildi

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli Derince Limanı'nda operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 ton 508 kg skunk ele geçirildi, 5 şüpheli yakaladı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.