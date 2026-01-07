15 yaş altına sosyal medya yasağı

Bakan Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini ifade etti.

BİRÇOK ÜLKEDE YASAK

Birçok ülkenin, çocukları dijital risklerden korumak için tedbir aldığını, Avustralya'nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını hatırlatan Bakan Göktaş, "Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına seyirci kalamayız. 1.5 senedir uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi aileler ve çocuklarımızla çalışmalar yürüttük" dedi.

2 BİN 904 İÇERİĞE MÜDAHALE

Çocukların dijital güvenliğini desteklemek üzere Çocuklar Güvende web sitesini ve mobil uygulamasını kullanıma açtıklarını hatırlatan Göktaş şunları kaydetti: "2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale ettik. İçeriği görüyoruz, mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme değerlendirdikten sonra BTK erişim engeli getiriyor. "

DEPRESYONA YOL AÇIYOR

Sosyal medyanın çocuklarda yoğun depresyon, anksiyete ve davranış bozukluğuna yol açtığını kaydeden Bakan Göktaş, "Çetelerin çocuklara sosyal medya üzerinden ulaşarak onları suça sürüklediğini biliyoruz. Düzenleme çocuk koruma kalkanının bir parçası olarak görülebilir" dedi.