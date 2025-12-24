15 yaşında Avrupa’ya imzasını attı, Cizre’de coşku ile karşılandı

Almanya'nın Berlin şehrinde 10–17 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen U17 Avrupa Boks Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil eden Cizreli milli sporcu Asmin Çabas, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi oldu. Türkiye U17 Milli Boks Takımı adına ringe çıkan 15 yaşındaki sporcu, turnuva boyunca sergilediği mücadeleci ve disiplinli performansla dikkat çekti. Rakiplerini yenerek Final maçına kadar yükselen Asmin Çabas, Gümüş Madalya ile Avrupa 2.'si olup hem Cizre'yi hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Şampiyona sonrası uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen milli sporcu Asmin Çabas, çiçekler eşliğinde coşku ile karşılandı. Coşkulu karşılamada duygusal anlar yaşayan genç sporcu, sevincini ve heyecanını ailesi ve arkadaşlarına sarılarak paylaştı.

Havalimanındaki karşılamadan sonra eğitim gördüğü Cizre Spor Lisesinde de okul arkadaşları tarafından meşalelerle karşılanan Çabas, gösterilen ilgi karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Okul bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Sporcu Asmin Çabas, "Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen U17 Avrupa Boks Şampiyonası'na katıldım. 48 kiloda dövüşerek ülkemizi temsil ettim. Hedefim şampiyonluktu, ancak ikincilik nasip oldu. Bu da güzel, gurur verici bir sonuç. Müsabakalar benim için heyecanlı olduğu kadar, psikolojik ve fiziksel olarak da çok zor geçti" dedi.

Havalimanındaki karşılama töreninin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Çabas, "Ailemi orada görmek ve bu güzel duyguyu onlara yaşatmak benim için çok gurur vericiydi. Bu benim için bir başlangıçtı. Önümüz açık, inşallah daha iyi derecelerle Avrupa Şampiyonlukları, Dünya Şampiyonlukları elde edeceğim" şeklinde konuştu.