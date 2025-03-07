15 yaşında vahşice öldürülmüştü! İtalyan Şef Minguzzi dehşeti anlattı: Organları bağışlanamaz haldeydi

Ünlü İtalyan şef Andre Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iddianame hazırlandı ve 2 şüpheli hakkında 18 yıl ile 24 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Zanlılar, Ahmet Minguzzi'ye "bize laf attı" iddialarını kabul etmeyen baba Andre Minguzzi, bu iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Haberlerde 'kavga çıktı' deniyor, ben bunu kabul etmiyorum. Ben sadece bir mağdur taraf görüyorum" ifadelerini kullandı.