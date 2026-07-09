1,5 yaşındaki çocuk evinin balkonunda elektrik akımına kapıldı! Acılı anne kabus dakikalarını anlattı : Sokaktan koruyayım derken…





"ONU KAPININ ÖNÜNE BİLE ÇIKARMAK İSTEMEZDİM "



Çocuğunu sürekli gözetim altında tuttuğunu dile getiren Erdemci, "Onu kapının önüne bile çıkarmak istemezdim. Sürekli korkuyordum. Balkonda durur, çocukları izler, topuyla oynardı. Olaydan yaklaşık 15 dakika önce merdivenden aşağı inmişti, düşmesin diye yukarı çıkarmıştım. Kısa bir süre sonra bu olay yaşandı" diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE BAŞKA BİR ÇOCUK ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ



Mahallede daha önce de benzer bir olay yaşandığını sonradan öğrendiklerini söyleyen anne Erdemci, "Olaydan sonra bize, yaklaşık 10-15 gün önce komşumuzun 1,5 yaşındaki çocuğunun da aynı balkondaki demire dokunduğunda elektrik akımına kapıldığını söylediler. Neyse ki ona bir şey olmamış. Biz bunu ancak olay yaşandıktan sonra öğrendik" şeklinde konuştu.