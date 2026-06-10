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Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:16

15 yaşındaki Erdem bıçaklanarak katledilmişti! Husumetin nedeni ortaya çıktı: Meğer cani kendisine…

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki Erdem bıçaklanarak katledilmişti. ortaokul öğrencisi Erdem’in annesinin cezaevinde olduğu babasıyla görüşmediği öğrenildi. Korkunç olayda ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Suç makinesi cinayet şüphelisi C.C. ile Erdem’in tartışma konusu öğrenildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
15 yaşındaki Erdem bıçaklanarak katledilmişti! Husumetin nedeni ortaya çıktı: Meğer cani kendisine…
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Olay, 7 Haziran'da Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. ve D.K. (19) arasında kavga çıktı. Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Tutuklanan şüpheli C.C.'nin, 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Açıktan ve iş yerinden hırsızlık' ile 'Motosiklet hırsızlığı' gibi suçlardan toplam 25 suç kaydının bulunduğu bildirildi.

BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAFEYE SIĞINMIŞ

Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak bir kafeye koşup sığınması yer aldı. Demir'in arkasından gelen ve olayla ilgili tutuklanan şüphelilerden C.C.'yi ise kafenin önünde bulunanların araya girip uzaklaştırdığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları da yer alıyor.

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KENDİSİNE 'AĞABEY' DEMEDİ DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Çevresi tarafından sevilen ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurduğu belirtilen Demir ile tutuklu şüpheli C.C. arasındaki husumetin, kendisine 'ağabey' demediği gerekçesiyle yaşanan tartışmadan kaynaklandığı öne sürüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #KARŞIYAKA

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15 yaşındaki Erdem bıçaklanarak katledilmişti! Husumetin nedeni ortaya çıktı: Meğer cani kendisine…
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