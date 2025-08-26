15 yaşındaki Hazım Çakır’ı motosiklet tutkusu öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, virajı alamayınca şerit ihlali yaptığı iddia edilen 15 yaşındaki Hazım Çakır'ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen Ersin Yüksel'in kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü ağır, arkasındaki Atlas Ö. (15) hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hamza Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atlas Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer taraftan Aksaray'da Ramazan Mert Ö.'nün (18) kullandığı plakasız motosiklet, önceki gece, Fatih K. yönetimindeki kamyonete çarparak savruldu. Kaskı da bulunmayan motosiklet sürücüsü Ramazan Mert Ö. ile arkasında oturan Mert U., cadde kenarındaki bir iş erinin vitrin camına çarptı. Bu sırada kaldırımda oturan Ali Osman Ö. (43) de motosikletin çarpmasıyla yaralandı.