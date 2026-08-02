15 yaşındaki Hiranur 2 gündür kayıp

Adana'nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki görme engelli Hiranur Sütçü, "Amcamlara gidiyorum" kayıplara karıştı. Eve gelen aile kızlarının amcalarına gitmek için evden ayrıldığını öğrendi. Bunun üzerine baba Adem Sütçü, kardeşlerini aradı ancak Hiranur'un gitmediğini öğrendi. Aile, polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Kızının hayatından endişe duyduğunu ifade eden Sütcü, "Hem biz hem de emniyet kızımı her yerde arıyoruz. Ama bugüne kadar kendisini bulamadık. Kızımın neden gittiğini bilmiyoruz. Kullandığı telefonu kapalı. Kızımı görenlerin ya da yerini bilenlerin insanlık adına polise ya da bize haber vermelerini istiyorum" diye konuştu.

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