15 yaşındaki kalfa, arkadaşını bıçakladı

Gaziantep'te kadın kuaföründe kalfa olarak çalışan Abdullah Kaya (17), 2 ay önce işten çıkarılan eski iş arkadaşı D.K. (15) tarafından buluştukları parkta bıçaklanarak öldürüldü. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kadın kuaföründe kalfa olarak çalışan Abdullah Kaya (17) ve 3 arkadaşı, 2 ay önce işten çıkarılan ve önceki gün tartıştıkları D.K. ile konuşmak için parkta buluştu. Bir süre sonra Abdullah Kaya ve D.K. arasında, bilinmeyen nedenle yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle D.K., yanında getirdiği bıçakla Kaya'yı kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, buraya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli tıp morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kaya'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli D.K ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.