15 yaşındaki stajyere kompresörlü işkence

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde staj yapan meslek lisesi öğrencisi M.K.'nın (15), kalfa Habip A.'nın (20) şiddete maruz kaldığı ileri sürüldü. Olay sırasında çocuğun ellerinin bağlandığı, pantolonunun çıkarıldığı ve özel bölgesine basınçlı kompresörle hava verildiği belirtildi. Yere yığılan Muhammed K. çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu öğrenilen çocuğun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Ailenin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Habip A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarılan ve kaçmaya çalıştığı belirlenen Habip A. Gaziantep'te gözaltınaalındı. Yeniden mahkemeye sevk edilen Habip A. 'işkence' suçundan tutuklandı.