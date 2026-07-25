15 yaşındaki sürücüye 101 bin TL trafik cezası

Eskişehir'de önceki gece polisler tarafından durdurulan motosikleti kullanan 15 yaşındaki kız çocuğu, 101 bin TL ceza tutanağı ile ablasına poz verdi.

SAHİBİNE 61 BİN LİRA CEZA

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri 06 FEC 734 plakalı motosikleti durdurdu. Motosikleti kullanan M.M. isimli kız çocuğunun henüz 15 yaşında olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Olay yerine çağrılan trafik polisi ekiplerince, ehliyetsiz motor kullanan 15 yaşındaki kıza 40 bin TL, motosikletin sahibine ise 61 bin TL olmak üzere toplam 101 bin TL idari para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin işlemler yaptığı sırada olay yerine gelen kız çocuğunun 17 yaşındaki ablası ise kardeşinin elindeki ceza tutanağı ile fotoğrafını çekti. İHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör