15 yaşındaki Yağmur’un ölümünde dava günü: Sanığın talimatla ifadesi alındı!

Olay, 21 Ağustos 2025'te Kastamonu'da Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Yağmur Pehlivanlı (15), yolun karşıya geçmeye çalışırken R.N.V.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası R.N.V. hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. ATK Ankara Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan ve dosyadaki bilirkişi raporu üzerinden raporda hız tespiti yer almazken, aracın hızının 55 km'den fazla olmadığının belirtildiği bilirkişi raporu dikkate alınarak sürücünün kusurunun bulunmadığı iddia edildi. Yağmur Pehlivanlı ise asli kusurlu olarak belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında R.N.V. hakkında "taksirle adam öldürme" suçundan dava açıldı.
Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin talimatıyla bugün Ankara 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde R.N.V.'nin ifadesi alındı. Görülen talimat duruşmasına tutuksuz sanık R.N.V., Yağmur Pehlivanlı'nın annesi Esin Terzi Pehlivanlı, babası Alp Pehlivanlı ve taraf avukatları katıldı.
"SANIĞIN İFADELERİ ÇELİŞKİLİ"
Acılı aile, duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Anne Pehlivanlı, sanığın olay günü ve sonraki tarihlerde verdiği ifadeler arasında çelişkiler bulunduğunu savunarak, "Sanık bugün dedi ki, 'Bir önceki ifadelerimi tekrar ediyorum.' Fakat verdiği tüm ifadeler çelişiyor. Kızım vefat ettiği gün verdiği ifadede hızının 45-55 kilometre arasında olduğunu söylemişti. Bugün ise hızını hatırlamadığını söyledi. Ön camın patladığını, ön cam patladığı için kendinde de kesikler olduğu için hemen arabadan çıkamadığını belirtti. Neden arabadan çıkmadığını, neden ambulans gelene kadar, iki ambulans çok hızlı geliyor arkasında, ambulans gelene kadar inip bakmadığını, 'Neye çarptım ben?' diye merak etmediğini sorduğumda, 'Çünkü ön cam patladı, cam kırıkları bana da zarar verdi, şoktan dizlerim tutmuyordu. O yüzden inemedim' dedi." ifadelerini kullandı.
ACILI ANNE İSYAN ETTİ: "KIZIMIN ÖLÜMÜNÜ ANLATMAKTAN YORULDUM"
Soruşturmanın titizlikle yürütülmediğini belirten Esin Pehlivanlı, 'Olay yeri işaretlemesi düzgün yapılmamış. Kızıma nerede çarptığı, nereye kadar sürüklendiği işaretlenmemiş. Adli Tıp raporu bile dosyada yok. Kızımın ölümünü de defalarca anlatmaktan çok yoruldum artık. Ama çok çelişkiler var. Benim kızım geri gelmeyecek. Sen trafik kurallarına uymazsan, eğer o an aracı kullanacak durumda değilsen sağlıklı değilsen bu araç silah haline gelebilir. Mahkemenin sonucu ne olursa olsun benim kızım geri gelemeyecek. Trafik yasaları çok yetersiz. Başka Yağmurlar ölmesin. İnsanlar hız sınırlarına uysun, bu tabelalar ne için var bilsin." şeklinde konuştu.
Baba Alp Pehlivanlı ise raporlarda kızının kusurlu bulunduğunu belirterek, sanık R.N.V'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.