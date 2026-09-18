15 yaşındaki Yağmur’un ölümünde dava günü: Sanığın talimatla ifadesi alındı!

"SANIĞIN İFADELERİ ÇELİŞKİLİ"

Acılı aile, duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Anne Pehlivanlı, sanığın olay günü ve sonraki tarihlerde verdiği ifadeler arasında çelişkiler bulunduğunu savunarak, "Sanık bugün dedi ki, 'Bir önceki ifadelerimi tekrar ediyorum.' Fakat verdiği tüm ifadeler çelişiyor. Kızım vefat ettiği gün verdiği ifadede hızının 45-55 kilometre arasında olduğunu söylemişti. Bugün ise hızını hatırlamadığını söyledi. Ön camın patladığını, ön cam patladığı için kendinde de kesikler olduğu için hemen arabadan çıkamadığını belirtti. Neden arabadan çıkmadığını, neden ambulans gelene kadar, iki ambulans çok hızlı geliyor arkasında, ambulans gelene kadar inip bakmadığını, 'Neye çarptım ben?' diye merak etmediğini sorduğumda, 'Çünkü ön cam patladı, cam kırıkları bana da zarar verdi, şoktan dizlerim tutmuyordu. O yüzden inemedim' dedi." ifadelerini kullandı.