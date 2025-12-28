15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari Fatih’te yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin hükümlülere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kasten öldürme ve nitelikli yağma suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı. İstanbul'da meydana gelen kasten öldürme ve nitelikli yağma suçları nedeniyle hakkında 2 aranma bulunan ve 8 Temmuz 2025'ten bu yana aranan S.Ç., Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere işlemlerin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.