Haberler Yaşam Haberleri 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari Fatih’te yakalandı
Giriş Tarihi: 28.12.2025 12:23

15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari Fatih’te yakalandı

Kasten öldürme ve nitelikli yağma suçlarından 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan, hakkında 2 arama olan ve 8 Temmuz’dan bu yana aranan S.Ç., Fatih’te yakalanarak gözaltına alındı.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari Fatih’te yakalandı
  • ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin hükümlülere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kasten öldürme ve nitelikli yağma suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı. İstanbul'da meydana gelen kasten öldürme ve nitelikli yağma suçları nedeniyle hakkında 2 aranma bulunan ve 8 Temmuz 2025'ten bu yana aranan S.Ç., Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere işlemlerin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari Fatih’te yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz