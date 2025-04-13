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Giriş Tarihi: 13.4.2025 11:04 Son Güncelleme: 13.4.2025 11:06

15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Kadıköy’de yakalandı

İstanbul’da hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan kişileri yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda 5 yıldır aranan H.C.K. Kadıköy’de yakalandı. Şüphelinin hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Kadıköy’de yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 5 yıldır aranan H.C.K.'nin Kadıköy'de olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekipler H.C.K.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 'Dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 7 aranması olduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, şüphelinin 2020'den bu yana arandığı da öğrenildi.Hükümlü H.C.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Kadıköy’de yakalandı
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