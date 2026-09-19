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Giriş Tarihi: 19.09.2026 16:26

15 yıl hapisle aranıyordu... Samsun'da saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı! Çok sayıda silah ele geçirildi

Samsun’da kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü ile beraberindeki 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şahısların saklandığı ikamette 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 42 sentetik ecza ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İHA Yaşam
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan U.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda U.B'nin saklandığı adres tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet bürosu ekipleri söz konusu adresi operasyonu düzenledi. U B ile birlikte saklandığı evde bulunan N.A. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İkamette yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 42 sentetik ecza, 13 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet 7x65 mm çapında fişek, 9 adet 6x35 mm çapında fişek ve 4 adet 12 kalibre fişek ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

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