15 yıl hapisle aranıyordu... Samsun'da saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı! Çok sayıda silah ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan U.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda U.B'nin saklandığı adres tespit edildi.