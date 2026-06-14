15 yıldır ev hayali kuruyorlardı! 5 bin kişi dolandırıldı iddiası: ‘Tapumuz var evimiz yok’

'1+1 EVE 150 BİN DOLAR CİVARINDA PARA ÖDEDİM'

Mağdur Arzu Toygar, "Mağduriyetimiz şu; 14 yıl önce burada yaklaşık 7 tane blokta bir daire aldım. 1+1 bir daire aldım ve biz buranın adına geldik. Buraya büyük projelerle geldik, projemizi aldık ve 4 yılda teslim edileceği söylendi. 4 yılda bütün ödememizi yaptık. Arkasından dediler ki iç dekorasyonunun parasını vereceksiniz. İç dekorasyonun parasını verdik, gayet güzel hepsini ödedik. Banka dekontlarıyla bunlar kanıtlanmış durumda. Onun sonra dediler ki '6 ay gecikmemiz olacak'. Bundan sonra bu gecikmeler gittikçe artmaya başladı, sonra iflas ilanı ettiler. İflas masası bizi kurtarır dedik. İflas masası da bizi kurtarmadı. Hepimiz, çoğumuz dava açtık. Ben davamı kazandım, tapu davamı kazandım. İstinafa gittiler, istinaf sürecinde 'Hadi gelin bir para ödeyin, tapularınızı vereceğiz' dediler, sulh ilan ettiler. Biz yine güvendik. Yaklaşık 100 bin lira verdim. Arkadaşlar sulh yapmak için 1,5-2 milyon gibi paralar verdiler. Sulhumuzu yaptık, 'Eylül 2024 sonuna kadar burayı alacaksınız' dediler. 2026 Haziran ayına geldik. Hiçbir şey yok ve buradaki tezgah şu kesinlikle iflas masası, buranın yönetimi ve buranın sahibi. Üçlü bir tezgah var ve bu bir bezdirme tezgahı. Bu resmen bir örgüt, içeride bir mafya çökmüş durumda içeride. Bizler bir şey yapamıyoruz, tek başımıza gidemiyoruz, yapamıyoruz. Ancak işte 3-5 kişi bir araya geliyoruz. Burada yabancı insanlar var. Türkiye'nin itibarından bahsediyoruz. Dolandırıldık, bu dolandırıcılık, başka hiçbir şey değil. Bizim derdimiz, biz evlerimizi teslim almak istiyoruz ve burada oturmak istiyoruz. Aslında bu kadar basit. Ben buraya, ekstralarıyla, 1+1 eve 150 bin dolar civarında para ödedim. Tamamıyla bizi bezdirip, buradan vazgeçip, iki, üç defa burayı döndürmeye çalışıyorlar, bu tezgah o kadar net ve belli ki." dedi.