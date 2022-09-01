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Giriş Tarihi: 2.9.2022

15 yıllık hasret bir günde sona erdi

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına katılan Kadir Eren, hiç görmediği biyolojik ailesini bulmak için yardım istedi. Anne Nuray Talan’ı bir  gün içinde bulan Esra Erol’da gözyaşları sel oldu. Üç yaşında evlatlık verilen 18 yaşındaki Kadir Eren “Esra abla bulur dedim geldim. Senin kavuşturacağını biliyordum. Ne kadar teşekkür etsem az” diyerek, sevinç gözyaşları döktü.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
15 yıllık hasret bir günde sona erdi

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Kadir Eren, hiç görmediği biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Biyolojik ailesini arayan Kadir'in yüzünü başarılı sunucu Esra Erol güldürdü. Anne Nuray Talan'ı 1 gün içinde bulan Esra Erol'da gözyaşları sel oldu. 18 yaşındaki Kadir Eren " Esra abla bulur dedim geldim. Senin kavuşturacağını biliyordum. Ne kadar teşekkür etsem az" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı. Zor günler geçirdiğini söyleyen anne Nuray Talan, "Yetimhane kapılarında bekledim. Çok aradım. Sonunda dualarım kabul oldu. Oğluma kavuştum. " diyerek Esra Erol'a teşekkür etti. Anne oğlun kavuşma anı ise, Atv'de yayınlanan Esra Erol'u da gözyaşlarına boğdu. O anlar sosyal medya da çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Öte yandan ablası telefonla canlı yayına bağlanarak en kısa sürede kavuşacaklarını ifade etti. Kadir'in annesi Nuray Talan, "Melisa adında bir ablan, asker olan bir ağabeyin ve bir erkek kardeşin var. Seni yetiştirene de bin kere Allah razı olsun. Elinize ayağınıza taş değmesin. Allah gönlünüze göre versin. Seneler önce keşke olmasaydı. Burada anlatılmayacak o kadar şey var ki!" dedi. Nuray Hanım oğlunu nasıl evlatlık verdiğini anlattı.

3 YAŞINDA EVLATLIK VERDİ

Anne Nuray Talan, "3 yaşındaydı evimiz barakaydı. Bir babaannen vardı rahmetli olmuş şimdi duydum. Hepinizi çok zorluklarla büyüttüm. Kimseye muhtaç etmeden o yaşa getirdim. Babanın arkadaşlıkları yüzünden zor duruma düştüm. Bağımlılıkları vardı. Benim de çalışmam gerekiyor diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

KIZ KARDEŞİ ILE GÖRÜŞTÜ

Annesine kavuşan Kadir'in kız kardeşi de programda telefona bağladı. İzmir'de yaşayan Melisa, "Ben de 2012 yılında anneme kavuştum. İzmir'de yaşıyorum. Annemle sık sık telefonda konuşuyorum. Yarın stüdyoya geleceğim. Geçmişi hatırlamak kötü bir şey" dedi.

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