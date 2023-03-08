Haberler Yaşam Haberleri 150 Nerenin Numarası? ALO 150 Telefon Numarası Destek Hattı Nedir, Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?
Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:04 Son Güncelleme: 8.3.2023 10:04

150 Nerenin Numarası? ALO 150 Telefon Numarası Destek Hattı Nedir, Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?

Türkiye’de aktif olarak kullanılan çok sayıda ihbar ve danışma hatları mevcuttur. Bu hatlar insanların yaşayabileceği sorunlara hızlı şekilde cevap vermek ve mağduriyetleri en aza indirmek amacıyla kurulmuştur. 150 numaralı telefon da bu niyetle oluşturulmuş hatlardan biridir. Peki, 150 nerenin numarası?

150 Nerenin Numarası? ALO 150 Telefon Numarası Destek Hattı Nedir, Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?

Vatandaşlara yardımcı olmak için birçok telefon hattı bulunmaktadır. Ancak insanların birçoğu ya bu numaralardan habersizdir ya da hangi amaçla kullanıldığı konusunda bir fikre sahip değildir. Çok sık kullanılan 150 nolu telefon numarası da bilinmesi gereken önemli çağrı merkezi hattıdır. Peki, 150 nolu telefon ne için kullanılır?

150 Nerenin Numarası?

150 nolu telefon Başbakanlık İletişim Merkezi(BİMER)'e ait bir hizmet hattı olarak kullanılıyordu. BİMER'e internet üzerinden de şikayet kabul ediliyordu ancak interneti kullanmak istemeyen vatandaşlar 150 nolu telefon numarasını arayarak şikayetlerini bildiriyorlardı. 2018 yılına kadar devam eden bu uygulama 9 Temmuz 2018 tarihinde son bulmuştur. BİMER bu tarihten itibaren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi(CİMER)'e bağlanmıştır. 150 nolu telefon hattı BİMER iletişim desteği olarak aktif olarak kullanılmamaktadır. ALO 150 hattına yapılan aramalar CİMER'e yönlendirilmektedir.

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150 Nerenin Numarası? ALO 150 Telefon Numarası Destek Hattı Nedir, Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?
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