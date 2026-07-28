1500 yıllık dibek ve 1300 yıllık küp bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki alanda devam eden kazı çalışmaları, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Davut Kaplan başkanlığında 5 işçi ve 4 gönüllü stajyer öğrenciden oluşan bir ekiple gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 2 hafta önce başlayan 2026 yılı arkeolojik kazı çalışmaları Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nın batı kısmında yer alan 'Batı Hamamı'nda devam ediyor. Hamamlar bölgesinde olarak adlandırılan bu bölgede 3'üncü hamamda yapılan kazı çalışmaları sırasında ilk Hristyanlara ait bin 500 yıllık dibek ile son Hristiyanlara ait bin 300 yıllık depo küpü tespit edildi.
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Mete Efendioğlu - Editör