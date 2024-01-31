1.55 Boy Kaç Kilo Olmalı? Kadın ve Erkek İçin 1.55 Boy İdeal Kilo Nedir?

Boy ve kilo uyumu genelde kişilerin dış görünüşleri nedeniyle dikkat ettikleri bir durum olsa da aslında kişilerin bedensel sağlığı ile oldukça yakından ilgilidir. Ancak zaman zaman kilonun boya oranla daha az ya da fazla olması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Böyle durumlarda boya uygun olarak kilo boy endeksi hakkında bilgi edinmek gerekiyor. Kadın ve erkek için 1.55 boy kaç kilo olmalı sorusu birçok kişinin araştırdığı konulardan biri.

1.55 Boy Kaç Kilo Olmalı?

1.55 boyunda olan kişilerin kilolarını boy uzunluklarına göre ayarlaması son derece önem taşıyor. Boy kilo endeksi bu kişiler açısından da oldukça önemli. Vücut kitle endeksi vücuttaki tahmini yağ oranını gösteren bir değer olarak tanımlanabilir. Kişilerin boylarına uygun bir kiloda olup olmadıklarını anlamak için bu değere bakılmaktadır.

Beden kitle indeksi ile vücut yağ oranı doğrudan ölçülür ve yaklaşık bir değer ile ideal kiloda olup olmadığı hakkında bilgi edinmeye yardımcı olur. Çıkan sonuç yüksek ise vücutta yağ fazlalığı olduğu düşünülür. Ancak düşük ise bu yağ oranının az olduğuna işaret eder.

Kadın ve Erkek İçin 1.55 Boy İdeal Kilo Nedir?

Kadın ve erkeklerde ideal kilo hesaplaması yapılırken özellikle boy önemli bir faktör olarak öne çıkar. 1.55 boyundaki kadınlar için 43,1- 52.6 kg arası ideal bir kilo olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında bu boydaki erkekler için de ideal kilo 45.8- 55.8 kg arasında hesaplanmıştır. İdeal kilo hesaplamasında yaş ve cinsiyet faktörleri göz önünde bulundurularak hesaplama işlemi yapılması oldukça önem arz eder. Boy uzunluğu arttıkça kilo değerinde de artış olmaktadır.