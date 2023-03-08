Haberler Yaşam Haberleri 156 Neyin Numarası, Nereye Ait? ALO 156 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?
Giriş Tarihi: 8.3.2023 08:55 Son Güncelleme: 8.3.2023 08:55

156 Neyin Numarası, Nereye Ait? ALO 156 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?

Acil durumlarda yaşanabilecek aksilikleri önlemek ya da bunları aza indirebilmek için oluşturulmuş birçok telefon hattı bulunmaktadır. Bunlar vatandaşlara acil müdahale edebilme noktasında oldukça önem arz etmektedir. Bu telefon numaralarından biri olan 156 neyin numarası?

156 Neyin Numarası, Nereye Ait? ALO 156 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?

156 acil durumlar için aranan numaralardan biridir. Tüm vatandaşların yaşanabilecek acil durumlara binaen bilmesi gereken numaralardan biri olan 156 kime ait bir numaradır?

156 Nerenin Numarası?

156 Jandarma İmdat'a ait telefon numarasıydı. Herhangi bir suç şüphesi, can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğu durumlar, kayıp vb. durumların olması halinde 156 nolu telefon aranmaktaydı. Ancak 2021 tarihi ile birlikte acil durumlar ile ilgili aramalar 112 nolu telefon hattına bağlanmıştır. 156 Jandarma artık aktif olarak kullanılan bir hat değildir.

112'ye Bağlanan Telefon Numaraları

Polis, itfaiye, sahil güvenlik, ambulans, orman yangını ihbar ve jandarma 112 acil durumlar telefon numarasına bağlanmıştır. Bu birimler ile ilgili yaşanan her sorunda 112 nolu telefon numarası aranmalıdır.

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156 Neyin Numarası, Nereye Ait? ALO 156 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?
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