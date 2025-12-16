16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? İşte yanıtı…

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sürücüler ise akaryakıt fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.
Son olarak; benzinin litresine 73 kuruş, motorinin litresine 2 lira 11 kuruş indirim yapılmıştı. LPG'ye ise 80 kuruş zam yapıldı. 13 Aralık Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 2 lira indirim yapıldı. Bugün itibarıyla ise benzinin litresine yaklaşık 2 TL indirim yapıldı.
16 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzinin litresi: 52.55 TL
Motorinin litresi: 53.15 TL
LPG: 28.51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzinin litresi: 52.38 TL
Motorinin litresi: 52.98 TL
LPG: 27.88 TL
Ankara
Benzinin litresi: 53.40 TL
Motorinin litresi: 54.17 TL
LPG: 28.40 TL