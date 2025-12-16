Haberler Yaşam Haberleri 16 Aralık güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 16.12.2025 08:46

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sürücüler akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 16 Aralık'ta akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi ne kadar oldu? Akaryakıta indirim bekleniyor mu? İşte yanıtı…

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Sürücüler ise akaryakıt fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.

Son olarak; benzinin litresine 73 kuruş, motorinin litresine 2 lira 11 kuruş indirim yapılmıştı. LPG'ye ise 80 kuruş zam yapıldı. 13 Aralık Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 2 lira indirim yapıldı. Bugün itibarıyla ise benzinin litresine yaklaşık 2 TL indirim yapıldı.

Peki, 16 Aralık Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte yanıtı…

16 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzinin litresi: 52.55 TL

Motorinin litresi: 53.15 TL

LPG: 28.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzinin litresi: 52.38 TL

Motorinin litresi: 52.98 TL

LPG: 27.88 TL

Ankara

Benzinin litresi: 53.40 TL

Motorinin litresi: 54.17 TL

LPG: 28.40 TL

İzmir

Benzinin litresi: 53.74 TL

Motorinin litresi: 54.51 TL

LPG: 28.33 TL

