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Giriş Tarihi: 5.07.2026 13:24

16 ilde organize suç örgütlerine darbe: 228 şüpheli yakalandı

Jandarma ekiplerince 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon liralık para trafiği tespit edilirken, yaklaşık 818 milyon lira değerindeki şirket, taşınmaz, banka hesapları ve diğer mal varlıklarına tedbir kararı uygulandı. Yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti, tefecilik ve zimmet suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında çok sayıda dijital materyal, nakit para ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
16 ilde organize suç örgütlerine darbe: 228 şüpheli yakalandı
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Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda organize suç örgütlerine yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Ankara başta olmak üzere 16 ilde eş zamanlı düzenlenen 22 ayrı operasyonda 228 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturmalarda, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden verdikleri "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı, organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu faaliyetlere ilişkin para transferlerine aracılık ettiği belirlendi. Ayrıca bazı şüphelilerin baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak şekilde zimmet suçunu işledikleri ve tefecilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.

10 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ

MASAK tarafından yürütülen mali incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 10 milyar 166 milyon lira tutarında hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. Operasyonlar kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu. Bu kapsamda yaklaşık 818 milyon lira değerindeki 6 şirkete, 28 taşınmaza, 40 taşınıra ve 891 banka hesabına tedbir kararı uygulandı.

ÇOK SAYIDA DELİL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, çeşitli miktarlarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yetkililer, organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, operasyonlarda görev alan Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve tüm personele teşekkür etti.

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16 ilde organize suç örgütlerine darbe: 228 şüpheli yakalandı
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