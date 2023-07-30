16 köpek ölüme terk edildi

Bursa'da 'terrier', 'yorkshire terrier' ve 'spitz' cinsi 16 köpek, bir üretim çiftliğinde terk edilmiş bulundu. Aralarında yavruların da olduğu köpekler, bulundukları yerden HEPAD tarafından kurtarılarak tedaviye alındı. Köpeklere, çiftliği alan kişinin ihbarı üzerine ulaştıklarını söyleyen ve 3 yavru köpeğin sağlık durumlarının ciddi olduğunu belirten HEPAD kurucusu Emre Demir, "Bunlar daha önceden kapanan bir üretim çiftliğinde bırakılması sebebiyle, bakımsızken daha da bakımsız hale geliyor. Ve daha sonradan orada fark eden kişi bize haber veriyor. Ve sonrasında biz alıyoruz. Hiçbirinde çip yok. Ama zamanında üretilmişler, kullanılmışlar. Baktığınızda zaten o 3 tane olan en zavallılarıydı. Günyüzü bile görmedikleri, ilk halindeki o tırnakların uzunluğundan çok net belli oluyor. Ama tabii ki her şeyden önce dokunduğumuzda kendilerini saklamaları, ürkmeleri, korkmaları, ne kadar aslında üzüntülü bir hayat ifade ettiğini anlatabiliyor" diye konuştu.Gelen talepler oldukça köpek ticaretinin süreceğine ve birçok hayvanın bu nedenle zor şartlar altında yaşamaya devam edeceğine dikkat çeken Demir, "Bizler sürekli söylüyoruz, bu kirli ticarete ortak olmamalı bu hayvanlar, satılmamalı. Çünkü bunlar normal doğal seleksiyonda doğan, büyüyen hayvanlar değil. İnsanların keyfi istekleri doğrultusunda üretilen hayvanlar. Geri planda nasıl üretildikleri konusunda birçok kimsenin bilgisi yok ama dar alanlarda çiftleştirilerek, çok hoş olmayan şartlarda üretiliyor" ifadelerini kullandı.