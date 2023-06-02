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Giriş Tarihi: 3.6.2023

16 milyarlık vurguna 10 yıl hapis istendi

Samsun’da bir bankanın mobil uygulamasında buldukları açıkla 16 milyar liralık vurgun yapan Recep ve Emre Gezek kardeşlere dava açıldı. İki kardeşin 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
16 milyarlık vurguna 10 yıl hapis istendi
Samsun'da Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlerin özel bir bankanın mobil uygulamasında buldukları açıkla yaptıkları 16 milyar liralık vurguna ilişkin soruşturma tamamlandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına göre kardeşler, iki günde 70'e yakın işlemle toplam 16 milyar lirayı kendi hesaplarına aktardı. İki kardeş önce cep telefonu, sonra da BMW marka otomobil aldı. Ardından borcu olan akrabalarına para gönderdi. Bir masaj salonuna giderken polis kontrolünde tesadüfen yakalanan iki kardeşten Emre Gezek'e polisler "Bu silahı neden taşıyorsun?" diye sordu. Gezek ise "Bu kadar paranız olsa, siz de taşırsınız" diye cevap verip hesabındaki paradan bahsedince gerçek ortaya çıktı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bankanın merkezi İstanbul'da olduğu için başlatılan soruşturmada iki kardeş adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Emre Gezek ifadesinde "Hisse senedi hesabından 'Para çek' yazan menüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. Telefon ve araba aldıktan sonra akrabaların hesaplarına para havale ettik. Geri kalan parayı devlete bağışlayacaktık" dedi. Recep Gezek ise, "Eğer bu işlem suç ise niye para çekmemize onay verdiler. Art niyetli olsaydım 16 milyarı alır yurtdışına kaçardım" diye ifade verdi. Savcılık, iki kardeş hakkında, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Kurumun günlük zararının, ödeme gününe göre faiz ve masraf ilave edilmek kaydıyla 1 milyon 239 bin 654 TL olduğu kaydedildi.

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16 milyarlık vurguna 10 yıl hapis istendi
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