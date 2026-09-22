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Giriş Tarihi: 22.09.2026

16 yaşında anne katili oldu

16 yaşında anne katili oldu
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 16 yaşındaki B.İ. tartıştığı annesi İpek İpek'i (34) tabancayla vurarak öldürdü, yanındaki H.T.'yi de ağır yaraladı. Olay, gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. B.İ. ile annesi İpek İpek ve yanlarındaki H.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.İ., annesi İpek İpek ve H.T.'ye tabancayla ateş etti. Olayda İpek ile H.T., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İpek İpek kurtarılamadı. Yaralı H.T.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan B.İ.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Polis ekiplerince yakalanan zanlı B.İ'nin işlemleri sürüyor.

#SAPANCA #SAKARYA

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16 yaşında anne katili oldu
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