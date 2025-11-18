16 yaşında baba katili oldu

Konya'da tartıştığı 16 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti. Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet G. (40) ile oğlu S.G. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden bıçakladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ahmet G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.