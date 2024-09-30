16 yaşındaki Burak Yılmaz’ın acı sonu: Motosikleti ile tabelaya uçtu!

Ekipler, sürücü Burak Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yılmaz'ın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralanan Muhammet K. ise yapılan müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.