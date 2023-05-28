16 yaşındaki çocuk üç kişiyi katletti

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Alibey Mahallesi Adak Sokak'ta dün sabah saatlerinde 16 yaşındaki Mehmet A., annesi Nazlı A.(43) ve ablası Esra A.(18) ile henüz bilirmeyen bir nedenle tartıştı. Bu sırada Mehmet A. annesini ve ablasını bıçakladı, tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha Bağ'ı (63) da yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri abla ve komşuyu hastaneye kaldırırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Nazlı A. hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Semiha Bağ ile abla Esra A. da kurtarılamadı.Olay yerinden kaçan Mehmet A. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Üzerinden 3 bıçak çıkan saldırganın psikolojik sorunlarının bulunduğu öne sürüldü.Anne Nazlı A.'nın cesedi morga kaldırılırken Mehmet A.'nın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.