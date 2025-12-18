16 yaşındaki genç yanarak hayatını kaybetti: Bir ay önce girdiği işyeri sonu oldu

Giriş Tarihi: 18.12.2025 09:22

İstanbul Tuzla’da bir işyerinde boyama tabancasıyla tiner püskürterek ve fırçayla buji, bobinaj ve enjektörleri temizleyen 16 yaşındaki Alperen Karaçengel, üzerine bulaşan tinerin bir anda alev alması sonucunda yanmaya başladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karaçengel hayatını kaybetti. 19 Kasım’da işe başladığı belirten gencin, işyerinde 1 ayını doldurmadan iş kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Korkunç olay, İstanbul Tuzla'da 11 Aralık'ta 13.25 sıralarında meydana geldi. Alperen Karaçengel (16), çalıştığı işyerinde metal eşyaları boya tabancası ile tiner püskürterek ve fırçalayarak temizliyordu. Bu sırada bir anda tiner alev alarak yanmaya başladı. Kıyafetleri tutuşan Alperen Karaçengel, bulunduğu bölümden koşarak dışarıya çıktı.

İŞYERİNDE 1 AYI DOLMADAN HAYATINI KAYBETTİ

Yanan çocuğu söndüren iş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırılan Alperen Karaçengel'in baş, boyun kısmı başta olmak üzere vücudunun belden yukarısının büyük bir kısmının yandığı belirlendi. Karaçengel, yoğun bakımdaki tedavisine rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Karaçengel'in cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Çocuğun, 19 Kasım'da işe başladığı ve henüz 1 ayını doldurmadan iş kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

İŞYERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında işyeri sahibi Aydın Y. İle işyerindeki ustabaşı Mustafa K. ve işyerinin iş güvenliği uzmanı Tolga K. gözaltına alındı.

