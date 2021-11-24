16 yaşındaki İkra cinayetinin sanığı: Berat’ın 1 metreden ateş ettiğini gördüm

'İKRA NUR'U KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM'

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda görülen duruşmada tutuklu sanık Berat A., hazır bulundu. Tutuksuz sanık Osman Ç. ise İncesu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Önceki ifadelerini tekrar eden Berat A., "Osman, benim arkadaşımdı. İkra Nur'u hiç tanımazdım. Bu olay nedeniyle tanıdım. Ben, Osman, İkra Nur ve onun bir arkadaşı oturma odasında oturuyorduk. 2 dakika kadar odada kaldık. Osman odadan ayrıldı, bir süre sonra tüfek ile geldi. Tüfeğin boş olduğunu söyledi. Tüfeği elime alır almaz patladı sonra İkra Nur'u kanlar içinde gördüm. Şoka girdim" diye konuştu.