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Giriş Tarihi: 11.07.2026 16:44

16 yaşındaki kız çocuğunun sır ölümü: Başından vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Boğazören Köyü'nde şüpheli bir ölüm yaşandı. Olayın aydınlatılması için adli çalışma başlatıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
16 yaşındaki kız çocuğunun sır ölümü: Başından vurulmuş halde bulundu
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Boğazören Köyü'nde yürek yakan bir haber geldi. Bugün öğle vaktinde köyde ikamet ettiği öğrenilen 16 yaşındaki Y. Ş. adlı bir kız çocuğu başından vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Acı olayın aydınlatılması için Jandarma ekipleri inceleme başlatırken, köy halkı yasa boğuldu. Derin bir üzüntü oluşturan şüpheli ölümün ardından köy sessizliğe bürünürken, 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni adli tıp kurumuma sevk edildi.

AYNI OLAY YAŞANDI

Öte yandan, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Şahverdi köyünde, başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunan 16 yaşındaki M.E.'nin hastane yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor. Jandarma yaşanan her iki olayla ilgili çalışmalar başlattı. Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli olay diye soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DİYARBAKIR

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16 yaşındaki kız çocuğunun sır ölümü: Başından vurulmuş halde bulundu
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