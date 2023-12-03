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Giriş Tarihi: 3.12.2023 10:56 Son Güncelleme: 3.12.2023 11:46

16 yaşındaki Mert Can kaza kurbanı

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin altında 100 metre sürüklenen 16 yaşındaki Mert Can Erdem hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
16 yaşındaki Mert Can kaza kurbanı

Korkunç kaza Serik –Belek yolunda saat 21:00 sularında meydana geldi. Motosiklet ile Belek'ten Serik istikametine seyir halinde olan Mert Can Erdem'in kullandığı motosiklete kamyonet arkadan çarptı. Ardından kamyonet Mert Can ve arkadaşının bulunduğu motosikleti altına alarak 100 metre sürükledi. Sonrada olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Mert Can ve arkadaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Mert Can daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Mert Can Erdem kurtarılamadı. Ölüm haberine yakınları gözyaşlarına boğuldu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mert Can toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine götürüldü. Olay yerinden kaçan sürücü ise güvenlik güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

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16 yaşındaki Mert Can kaza kurbanı
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