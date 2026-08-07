16 yaşındaki Mustafa Yağız’ı öldüren akranına indirimli 16 yıl hapis cezası

10 Mart'ta Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Mustafa Yağız Edik, kuzenini rahatsız ettiği gerekçesiyle konuşmaya gittiği akranı R.T. tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan katil zanlısı R.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca R.T. hakkında 'çocuğu kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açılmıştı.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ İLE 16 YIL HAPİS CEZASI

Tutuklu yargılanan R.T. bugün son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada öldürülen Mustafa Yağız'ın ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme son savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, R.T'yi 'çocuğu kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. 'İyi hal' indirimi uygulanan R.T'nin cezası 16 yıl 11 aya düşürüldü.

BU KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Edik ailesinin avukatı Yunus Emre Özdemir, verilen cezanın kimseyi mutlu etmediğini söyledi. Özdemir, "Savcılık makamı, ölüme sebebiyet veren çocuk hakkında indirim yapılmadan en yüksek düzeyde cezalandırma yapılmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti 24 yıl olabilecek cezayı 16 yıl 11 ay ile bitirdi. Burada sorun şu; hem ceza sınırı en üste yaklaşmadı hem de kravat indirimi diyoruz ya bir de bu indirim yapıldı. Birinin yaşamı ortadan kalkarken bir kravata indirim vermemeleri lazım. 'Bir kılık kıyafetle mi bir insanın yaşamı kıymetli hale geliyor?' dediler. O yüzden kararın üst sınırdan uygulanmaması ve kılık kıyafet indirimi yapılması bize sürpriz oldu. Bu sürece itiraz edeceğiz. İstinaf süreci olacak, en üstten ceza alması için çabalayacağız" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör