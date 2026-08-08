16 yaşındaki Mustafa’yı göğsünden bıçaklayarak katletmişti! O caninin cezası belli oldu

KARARA İTİRAZ EDECEKLER

Duruşma sonrası açıklama yapan Edik ailesinin avukatı Yunus Emre Özdemir, karara itiraz edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

''Mustafa Yağız Edik'i hayattan koparan kişi hakkında ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. Bu taleple bir yargılama yapıldı. Verilen ceza ise, 'İyi hal' indirimi uygulanarak 16 yıl 11 aydır. Bu ceza, bizim kabul edeceğimiz ya da ailenin ateşini söndürecek bir netice olmadı. Türk Ceza Kanunu'nun 81 ve 82'nci maddesi kapsamında verecek ceza bellidir. Ağırlaştırılmış hapis veya müebbet hapis cezasıdır. Bunu çocukların işlemesi durumunda ise 31'inci madde devreye giriyor. 31'inci maddede 'suçu işleyen kişi çocuksa ise müebbet hapis cezası verilemez' der. 12 yıldan, 24 yıl aralığında bir ceza alabileceğini öngörür. Artık madde 31'in değişmesi gerekiyor. Bir kişi sırf çocuk olduğu için bir kişinin hayatını son verdiği halde alacağı ceza 16 yıl olmamalıdır. Daha yüksek olmalıdır.''

'İYİ HAL İNDİRİMİNE TEPKİ GÖSTERDİ'

Mahkemece 'iyi hal' indiriminin uygulanmasına da tepki gösteren Özdemir, ''Mustafa Yağız Edik'e, yaşamını geri veremeyeceğiz. Cinayet, bir insanın yaşamını son vermektir. Bir ailenin yaşama sevincini almak da bir cinayettir. Bu acılı ailenin halini hiç kimse anlayamaz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Artık cezalar, yasal indirimlerle asgariye değil, tamamen yukarı çıkması gerekir. Caydırıcılık da buradan başlar. Adalette tavizin olmamasını istiyoruz. Biz buradan ailenin sesini duyurmak istiyoruz. Mücadelemiz sürecek. 5 aylık süreçte hızlı bir şekilde yargılama bitirildi. Emniyet, savcılık makamı hızlı yargılama yaptı. Bu konuda memnunuz; fakat karara gelince yasadaki mevcut durumlar bizleri tatmin etmedi. Artık indirimlerin kanundan komple kaldırılması istiyoruz. 'İyi hal' indirimi denilen iki eli öne almakla ve kravat takmakla alınan indirimlerin bu ülkede kanunlardan çıkması gerekir, diye düşünüyoruz'' dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör