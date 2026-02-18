16 yaşındaki Rıdvan Saygın cinayetinde flaş: Katil zanlısından acılı babaya mektup! Kan donduran detaylar…

"BEN BACAĞINDAN YARALADIM"

Sanık Ö.A.'nın, tutuklu bulunduğu cezaevinden farklı zamanlarda baba Şenol Saygın'a iki mektup gönderdiği öğrenildi. Ö.A. gönderdiği bir mektupta, "Selamünaleyküm. Konuya giriyorum direkt. Bakın, ben sizden şikayeti çekmenizi ya da farklı bir şey istemiyorum. Ben size oğlunuzu yaralayıp ölümüne neden olan insanı söyleyeceğim: A.K.Ç. Ben bu mektubu yazarken mahkemede gerçekleri söylemek üzere dilekçe veriyor olacağım. Ben oğlunuzu bacağından yaraladım. Ben 1,5 senedir boş yere yatıyorum ama yatacaksam da gerçek suçlu kişilerle yatmalıyım. Ben cezamı çekmeye razıyım. Belki bu mektubu umursamazsınız ama ben yine de gerçekleri söyleyeyim. Rabbim biliyor. A.K.Ç. hiçbir yerde kolundan kimin bıçakla yaraladığını söylemiyor ama bizim evimize gidip annemle konuşup 'Kolumdan Rıdvan Saygın vurdu' diyor. Herkes biliyor da susuyor ama ben susmayacağım. Bu olayı herkesten daha çok biliyorum ama suç üstüme kalıyor. Kalbindeki darbe bana aitse ağırlaştırılmış müebbete bile razıyım. Bir tutuklu değil de 8 tutuklu olsa bu yazdığım her şeyi söylerlerdi ama dışarıda geziyorlar. Söyleyeceklerim budur. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.