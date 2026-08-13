Haberler Yaşam Haberleri Aksaray’da korkunç kaza! 16 yaşındaki Talha polisten kaçmaya çalışırken panikledi: Kırmızı ışıkta geçince ciple çarpıştı!
Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:33

Aksaray’da korkunç kaza! 16 yaşındaki Talha polisten kaçmaya çalışırken panikledi: Kırmızı ışıkta geçince ciple çarpıştı!

Aksaray'da meydana gelen trafik kazası yürekleri burktu. Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Talha Birge, iddiaya göre devriye görevi yapan polisi görünce panikleyip, kırmızı ışıkta geçince ciple çarpıştı. Talihsiz çocuk hayatını kaybederken arkadaşı yaralandı. İşte detaylar…

HARUN ATALAY HARUN ATALAY Yaşam
Aksaray’da korkunç kaza! 16 yaşındaki Talha polisten kaçmaya çalışırken panikledi: Kırmızı ışıkta geçince ciple çarpıştı!
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Kaza, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi 11'inci Bulvar üzerindeki kavşakta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Talha Birge, arkadaşı Muhammed Mustafa Ciğit ile birlikte motosikleti ile gezintiye çıktı.

TALHA EHLİYETİ YOK DİYE PANİKLEDİ

İddiaya göre Birge, devriye göreve yapan polis ekiplerini görünce korkup, hızını artırıp, kırmızı ışıkta geçti. Birge bu esnada Muhammed Ali Akça'nın (21) kullandığı cipe çarptı. Başında kask bulunmadığı belirtilen Talha Birge ile arkadaşı Muhammed Mustafa Ciğit motosikletten fırlayarak yola savruldu.

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Talha Birge tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Muhammed Mustafa Ciğit'it tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AKSARAY

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Aksaray’da korkunç kaza! 16 yaşındaki Talha polisten kaçmaya çalışırken panikledi: Kırmızı ışıkta geçince ciple çarpıştı!
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