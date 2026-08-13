Aksaray’da korkunç kaza! 16 yaşındaki Talha polisten kaçmaya çalışırken panikledi: Kırmızı ışıkta geçince ciple çarpıştı!

Kaza, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi 11'inci Bulvar üzerindeki kavşakta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Talha Birge, arkadaşı Muhammed Mustafa Ciğit ile birlikte motosikleti ile gezintiye çıktı.
TALHA EHLİYETİ YOK DİYE PANİKLEDİ
İddiaya göre Birge, devriye göreve yapan polis ekiplerini görünce korkup, hızını artırıp, kırmızı ışıkta geçti. Birge bu esnada Muhammed Ali Akça'nın (21) kullandığı cipe çarptı. Başında kask bulunmadığı belirtilen Talha Birge ile arkadaşı Muhammed Mustafa Ciğit motosikletten fırlayarak yola savruldu.
GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Talha Birge tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Muhammed Mustafa Ciğit'it tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.