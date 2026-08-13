Aksaray’da korkunç kaza! 16 yaşındaki Talha polisten kaçmaya çalışırken panikledi: Kırmızı ışıkta geçince ciple çarpıştı!

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Talha Birge tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Muhammed Mustafa Ciğit'it tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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