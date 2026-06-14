16 yıllık sır perdesi aralandı! Bebeğini çöp konteynerine bırakmıştı: Vicdansız annenin ifadesi kan dondurdu!





BAKAN GÜRLEK DUYURMUŞTU



Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2010 yılında Manisa'da meydana gelen faili meçhul bebek ölümünün, Sağlık Bakanlığının topuk kanı verileri üzerinden yapılan çapraz sorgulamalar sonucu aydınlatıldığını bildirmişti. Gürlek, topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler sonucunda, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı değerlendirilen şüpheli ile olaya iştirak ettiği öne sürülen kardeşi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtmişti. Şüpheliler hakkında "altsoyu kasten öldürme" suçundan işlem başlatılmıştı.

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